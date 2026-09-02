Fatehabad News: राइस डिलीवरी तक खरीद पंजीकरण नहीं

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एसोसिएशन के प्रधान जस्सी बंसल ने बताया कि सरकार ने अभी तक चावल उठान की व्यवस्था नहीं की है। पुराना चावल न उठने तक मिलें पंजीकरण कराने में असमर्थ हैं। उन्होंने सरकार से जल्द चावल उठान करवाने की मांग की। इससे पंजीकरण और धान खरीद की प्रक्रिया सुचारु रूप से शुरू हो सकेगी।किसानों पर संभावित असरइस फैसले का सीधा असर किसानों पर पड़ने की आशंका है। किसानों की फसल पक कर तैयार होने वाली है। वे जल्द ही अपनी फसल मंडी में लेकर आएंगे। यदि मिलों ने खरीद से हाथ खींच लिया, तो किसानों को फसल बेचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैठक में टोहाना सहित आसपास क्षेत्र के अनेक राइस मिल संचालक उपस्थित रहे।