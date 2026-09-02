Fatehabad News: सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी चालक गिरफ्तार

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उप निरीक्षक राधेश्याम ने बताया कि 28 अगस्त 2026 को गांव खाराखेड़ी निवासी गुलाब सिंह कुम्हारिया से अपने गांव लौट रहा था। वह दोस्त सुरेंद्र के साथ सड़क किनारे रुका था। खाराखेड़ी की तरफ से आई एक गाड़ी ने तेज गति और लापरवाही से गुलाब सिंह के मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में गुलाब सिंह को गंभीर चोटें आईं और उसका मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गया। घायल को महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में भर्ती करवाया गया। इस मामले में 30 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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फतेहाबाद। पुलिस चौकी बड़ोपल की टीम ने सड़क दुर्घटना के आरोपी चालक अनिल को गिरफ्तार किया। अनिल हिसार के साबरवास का निवासी है। पुलिस ने मामले से संबंधित गाड़ी भी बरामद की। आरोपी को कार्रवाई के बाद जमानत पर रिहा किया गया।