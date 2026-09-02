Fatehabad News: खरीफ फसलों की खरीद को लेकर मंडियों में तैयारियां तेज

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इसका उद्देश्य किसानों को फसल बेचने में परेशानी से बचाना और खरीद प्रक्रिया को सुचारु व व्यवस्थित बनाना है। डीसी ने मंडियों में साफ-सफाई, तौल कांटों, पेयजल, बिजली, शौचालय और बैठने की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों को सुविधाजनक वातावरण देना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।बाजार कमेटियों और खरीद एजेंसियों को समन्वय से काम करने को कहा गया। ताकि किसानों को खरीद के दौरान अनावश्यक परेशानी न हो। डीसी ने विपणन बोर्ड को निर्देश दिए। शौचालय, चारदीवारी और छत की मरम्मत के कार्य पूरे किए जाएं। मंडियों की व्यवस्थाओं को समय पर दुरुस्त करने को कहा गया।निरीक्षण और समाधानविवेक भारती ने अधिकारियों को मंडियों और खरीद केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई कमी सामने आती है, तो उसका तत्काल समाधान करवाया जाए। बैठक में डीएफएससी कुशल बूरा, डीएमईओ राहुल कुंडू और हैफेड के जीएम मांगेराम बेनीवाल उपस्थित रहे।