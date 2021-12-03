Fatehabad News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 29 Sep 2026 12:03 AM IST
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रोष
प्रदर्शन - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर रिटायर्ड कर्मचारी संघ का प्रदर्शन सुबह 10 बजे।
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धर्मकर्म
सत्संग - फतेहाबाद के अशोक नगर स्थित ब्रह्माकुमारी आश्रम में आध्यात्मिक कार्यक्रम शाम 4 बजे।
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मां तुझे सलाम
सम्मान समारोह - फतेहाबाद के एमएम कॉलेज में अमर उजाला की ओर से शहीद परिवारों का सम्मान सुबह 11 बजे।
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धर्मकर्म
कथा : फतेहाबाद के श्रीयोग अनुभव मंदिर में कथा शाम 4 बजे।
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प्रदर्शन - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर रिटायर्ड कर्मचारी संघ का प्रदर्शन सुबह 10 बजे।
धर्मकर्म
सत्संग - फतेहाबाद के अशोक नगर स्थित ब्रह्माकुमारी आश्रम में आध्यात्मिक कार्यक्रम शाम 4 बजे।
मां तुझे सलाम
सम्मान समारोह - फतेहाबाद के एमएम कॉलेज में अमर उजाला की ओर से शहीद परिवारों का सम्मान सुबह 11 बजे।
धर्मकर्म
कथा : फतेहाबाद के श्रीयोग अनुभव मंदिर में कथा शाम 4 बजे।