Fatehabad News: नगर में आज

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प्रदर्शन - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर रिटायर्ड कर्मचारी संघ का प्रदर्शन सुबह 10 बजे।

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धर्मकर्म

सत्संग - फतेहाबाद के अशोक नगर स्थित ब्रह्माकुमारी आश्रम में आध्यात्मिक कार्यक्रम शाम 4 बजे।

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मां तुझे सलाम

सम्मान समारोह - फतेहाबाद के एमएम कॉलेज में अमर उजाला की ओर से शहीद परिवारों का सम्मान सुबह 11 बजे।

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धर्मकर्म

कथा : फतेहाबाद के श्रीयोग अनुभव मंदिर में कथा शाम 4 बजे।

रोष