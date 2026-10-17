Fatehabad News: प्रदेश के मेयर और निकाय अध्यक्षों को मिलेगी ट्रेनिंग 22 को दिल्ली में जुटेंगे

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शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, हरियाणा ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम आयुक्तों, जिला नगर आयुक्तों तथा नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के कार्यकारी अधिकारियों व सचिवों को जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।प्रशिक्षण कार्यक्रम नई दिल्ली के आईपी एस्टेट स्थित आईआईपीए परिसर में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक चलेगा। इसमें प्रदेश के सभी नगर निगमों के मेयर और नगर परिषदों व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष शामिल होंगे।कार्यक्रम में शहरी निकायों के कामकाज को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को निकायों के संचालन से जुड़े नियमों और वैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी।इसके साथ ही वित्तीय मामलों के बेहतर प्रबंधन और नागरिक सेवाओं से जुड़े पहलुओं पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य निकाय प्रतिनिधियों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं की बेहतर समझ देना और शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज में सुधार लाना है। संवादबजट प्रबंधन से लेकर जवाबदेही तक पर होगा मंथनकार्यक्रम में नगरपालिका शासन व्यवस्था को प्रभावी बनाने, बजट और वित्तीय संसाधनों के उचित उपयोग, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने तथा नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा आम लोगों को स्थानीय निकायों के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं की आपूर्ति सुचारू बनाने पर भी चर्चा होगी। प्रशिक्षण से जनप्रतिनिधियों को अपने निकायों के कामकाज और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। जिला नगर आयुक्त प्रवीन कुमार का कहना है कि दिल्ली में प्रशासनिक प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षण दिया जाना है। इस बारे में निर्देश जारी हो चुके हैं।