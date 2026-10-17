फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Officials inspected the arrangements for crop procurement, lifting, and payment

Fatehabad News: फसल खरीद, उठान और भुगतान व्यवस्था का अधिकारियों ने किया निरीक्षण

Sat, 17 Oct 2026 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
Officials inspected the arrangements for crop procurement, lifting, and payment
शहर की नई अनाजमंडी का निरीक्षण करने पहुुंचे खाद्य आपूर्ति विभाग के उच्च अ​धिकारी। स्रोत सूचना व
फतेहाबाद। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं जिला प्रशासनिक सचिव विनीत गर्ग ने शनिवार शाम को जिले की अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों का दौरा किया। खरीफ खरीद सीजन के तहत नई अनाज मंडी तथा भोड़ियाखेड़ा-दौलतपुर रोड स्थित पराली पैलेट यूनिट का निरीक्षण किया।
विज्ञापन

इस दौरान उन्होंने धान खरीद, फसल के उठान और किसानों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से खरीद प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में धान की खरीद प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जाए। खरीद के बाद फसल का उठान समय पर हो ताकि मंडियों में अनावश्यक भीड़ और किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर उपायुक्त डॉ. विवेक भारती, एडीसी अनुराग ढालिया, एसडीएम राजेश कुमार, डीएफएससी कुशल बूरा सहित संबंधित विभागों और खरीद एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उपनिदेशक सुरेंद्र सैनी ने उठान कार्य में तेजी लाने और खरीद प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

इसके साथ ही किसानों को उनकी फसल का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन का उद्देश्य खरीद सीजन के दौरान सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed