Fatehabad News: फसल खरीद, उठान और भुगतान व्यवस्था का अधिकारियों ने किया निरीक्षण

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इस दौरान उन्होंने धान खरीद, फसल के उठान और किसानों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से खरीद प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए।इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में धान की खरीद प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जाए। खरीद के बाद फसल का उठान समय पर हो ताकि मंडियों में अनावश्यक भीड़ और किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े।इस अवसर पर उपायुक्त डॉ. विवेक भारती, एडीसी अनुराग ढालिया, एसडीएम राजेश कुमार, डीएफएससी कुशल बूरा सहित संबंधित विभागों और खरीद एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे।खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उपनिदेशक सुरेंद्र सैनी ने उठान कार्य में तेजी लाने और खरीद प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए।इसके साथ ही किसानों को उनकी फसल का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन का उद्देश्य खरीद सीजन के दौरान सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखना है।