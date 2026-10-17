Fatehabad News: नशे की की 8,800 गोलियां बरामद, तस्करी में इस्तेमाल बाइक जब्त

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डीएसपी रतिया कुलवंत सिंह ने बताया कि 16 अक्तूबर को एएसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में सीआईए टीम गश्त कर रही थी। पुलिस ने सूचना पर बादलगढ़ से ढाणी बबनपुर जाने वाली सड़क पर भाखड़ा नहर पुल के पास नाकाबंदी की। इस दौरान बाइक पर आ रहे आरोपी को पुलिस ने काबू कर लिया। जब तलाशी ली गई तो बैग से दो अलग-अलग लिफाफों में गोलियां मिलीं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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रतिया। अपराध जांच शाखा (सीआईए) की टीम ने गांव रतनगढ़ बस अड्डे के पास से नशे की 8800 गोलियों के साथ उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के निवासी शाहिद बाबू सैफी को गिरफ्तार किया है। आरोपी फिलहाल दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहा था। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल बाइक भी जब्त की गई है।