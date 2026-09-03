Fatehabad News: जन्माष्टमी आज, कान्हा के शृंगार से महके बाजार, पोशाकों और झूलों ने बढ़ाई रौनक

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लड्डू गोपाल के शृंगार के लिए रंग-बिरंगी पोशाकों, मुकुट, बांसुरी, मोरपंख, मालाओं और अन्य पूजन सामग्री की दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ रही। चार मरला कॉलोनी, जवाहर चौक, धर्मशाला रोड, पुरानी तहसील चौक और थाना रोड स्थित बाजारों में जन्माष्टमी से संबंधित सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं।दुकानदारों ने पर्व को देखते हुए लड्डू गोपाल के छोटे से लेकर बड़े आकार के लिए अलग-अलग डिजाइन और कीमत की पोशाकें मंगाई हैं। सड़कों के किनारे भी अस्थायी दुकानें लग गई हैं। दुकानदार श्याम लाल, जमना देवी और विनोद कुमार ने बताया कि लड्डू गोपाल के लिए 100 से लेकर 2000 रुपये तक की पोशाकें उपलब्ध हैं।वहीं, अष्टधातु से बनी पोशाकों की कीमत 3100 से 5100 रुपये तक है। भगवान श्रीकृष्ण के प्रिय पीले रंग की पोशाकों की मांग सबसे अधिक है। इसके अलावा आकर्षक डिजाइन और कढ़ाई वाली पोशाकें भी लोगों को पसंद आ रही हैं।100 से 5000 रुपये तक के झूले बने आकर्षणजन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को झूला झुलाने के लिए बाजार में कई तरह के झूले उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 100 से 5000 रुपये तक है। लकड़ी, स्टील और पीतल से बने झूलों के साथ मोतियों से सजाए गए झूले भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। शृंगार सामग्री में कंगन, मालाएं, मुकुट, मोरपंख और बांसुरी समेत अन्य सामान की भी खूब बिक्री हो रही है।राधा-कृष्ण की पोशाकों की भी मांगजन्माष्टमी पर बच्चों को राधा-कृष्ण के रूप में सजाने के लिए अभिभावक भी पोशाकों की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में कान्हा की पीले रंग की पोशाकें 150 से 600 रुपये और राधा की पोशाकें 200 से 1000 रुपये तक उपलब्ध हैं। राधा की पोशाकें पीले, गुलाबी समेत कई रंगों में हैं। इनके साथ बच्चों के लिए मुकुट, मोरपंख और अन्य शृंगार सामग्री भी मिल रही हैं।