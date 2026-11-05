Fatehabad News: पटाखा गोदामों की जांच, दोनों के लाइसेंस मिले वैध

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थाना प्रभारी ने गोदाम संचालकों को अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोदामों में पानी, रेत और अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रखने को कहा। साथ ही स्पष्ट किया कि केवल अधिकृत पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। अवैध या प्रतिबंधित पटाखों का भंडारण मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि दिवाली के दौरान बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा अधिकारी देवराज कंबोज, चिमनलाल, बलविंदर सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।