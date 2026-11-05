Fatehabad News: पटाखा गोदामों की जांच, दोनों के लाइसेंस मिले वैध
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 05 Nov 2026 10:41 PM IST
विज्ञापन
रतिया। दिवाली पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पटाखा गोदामों का निरीक्षण किया। शहर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दो गोदामों की जांच की। दोनों के लाइसेंस वैध मिले। निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
थाना प्रभारी ने गोदाम संचालकों को अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोदामों में पानी, रेत और अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रखने को कहा। साथ ही स्पष्ट किया कि केवल अधिकृत पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। अवैध या प्रतिबंधित पटाखों का भंडारण मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि दिवाली के दौरान बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा अधिकारी देवराज कंबोज, चिमनलाल, बलविंदर सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
थाना प्रभारी ने गोदाम संचालकों को अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोदामों में पानी, रेत और अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रखने को कहा। साथ ही स्पष्ट किया कि केवल अधिकृत पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। अवैध या प्रतिबंधित पटाखों का भंडारण मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि दिवाली के दौरान बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा अधिकारी देवराज कंबोज, चिमनलाल, बलविंदर सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
विज्ञापन