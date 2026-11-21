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प्रदर्शन - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संगठन का नहरी पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन सुबह 9 बजे।

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स्वास्थ्य

शिविर - शहर के अशोक नगर स्थित गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे।

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धर्मकर्म

पाठ - फतेहाबाद के गुरुद्वारा जगजीवनपुरा में अखंड पाठ का शुभारंभ सुबह 9 बजे।

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खेल

प्रतियोगिता - शहर के सेक्टर 10 में सुंदर नगर कमेटी की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल सुबह 10 बजे।

रोष