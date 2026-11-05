Fatehabad News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 05 Nov 2026 11:18 PM IST
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प्रदर्शन
धरना - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर नहरी पानी और मुआवजे की मांग पर किसान संगठन का धरना सुबह 9 बजे से।
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स्वास्थ्य
टीकाकरण : नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे
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धर्मकर्म
सत्संग - रतिया में गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में प्रकाशोत्सव पर सत्संग सुबह 10 बजे।
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धरना - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर नहरी पानी और मुआवजे की मांग पर किसान संगठन का धरना सुबह 9 बजे से।
स्वास्थ्य
टीकाकरण : नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे
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धर्मकर्म
सत्संग - रतिया में गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में प्रकाशोत्सव पर सत्संग सुबह 10 बजे।