Fatehabad News: नगर में आज

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धरना - फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर नहरी पानी और मुआवजे की मांग पर किसान संगठन का धरना सुबह 9 बजे से।



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स्वास्थ्य

टीकाकरण : नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे

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धर्मकर्म



सत्संग - रतिया में गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में प्रकाशोत्सव पर सत्संग सुबह 10 बजे।

प्रदर्शन