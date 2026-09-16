Fatehabad News: अवैध रैंप नहीं हटाए तो नगर पालिका तुड़वाएगी

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नगर पालिका प्रशासन ने गली और नाली पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को पहले भी कई बार चेतावनी दी है। मंगलवार को कई कॉलोनीवासियों ने अपने स्तर पर करीब चार फुट ऊंचे रैंप तोड़ दिए थे। कुछ लोगों ने रैंप नहीं हटाए तो कॉलोनीवासियों ने नगर पालिका में इस बारे में शिकायत दी।शिकायत मिलने पर बुधवार दोपहर बाद सचिव शुभम कुमार और जेई गीता कॉलोनी पहुंचे। उन्होंने रैंप की स्थिति देखी और संबंधित मकान मालिकों को इन्हें हटाने के निर्देश दिए। सचिव शुभम कुमार ने कहा कि निर्देशों के बाद भी रैंप नहीं हटाए गए तो नगर पालिका जेसीबी से इन्हें तोड़वाएगी। कार्रवाई में आने वाला पूरा खर्च संबंधित मकान मालिक से वसूला जाएगा।नगर पालिका टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही कॉलोनी में हलचल बढ़ गई। मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि ऊंचे रैंप के कारण बरसाती पानी की निकासी प्रभावित होती है। इससे जलभराव की समस्या बनती है। बुजुर्गों और बच्चों को भी आवागमन में परेशानी होती है।