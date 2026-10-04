हरियाणा: हांसी में भीषण सड़क हादसा, निजी बस और ट्रक की टक्कर में 20-25 यात्री घायल

हांसी के सिसाय पुल के पास राजकीय महाविद्यालय के निकट एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बरवाला से हांसी आ रही एक निजी बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस टक्कर में करीब 20 से 25 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए हिसार रेफर किया गया है।

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यह हादसा रविवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। निजी बस बरवाला से हांसी की ओर जा रही थी। जैसे ही बस सिसाय पुल के पास पहुंची, उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया और उपचार के लिए नागरिक अस्पताल हांसी पहुंचाया गया। अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल पहुंचने के बाद चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तत्काल उपचार शुरू किया।प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल कई यात्रियों को हिसार रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार नागरिक अस्पताल हांसी में चल रहा है। घायल यात्री पूनम ने बताया कि ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मारी, जिससे आगे बैठे यात्रियों को गंभीर चोटें आईं।दुर्घटना के कारण सड़क पर दोनों वाहनों के क्षतिग्रस्त होने से यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को संभाला और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए दोनों वाहनों से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है।