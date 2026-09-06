Fatehabad News: सालों की अड़चन हटी, अब आकार लेगा जिला मुख्यालय का राजकीय कॉलेज

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पहले कॉलेज का निर्माण बस स्टैंड के पास आठ एकड़ जमीन पर प्रस्तावित था। यहां ढाणियों के रास्ते और हाईटेंशन तारों के कारण जमीन संबंधी अड़चन आ गई थी। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने नई जगह का प्रस्ताव भेजा था।करीब एक साल से नई जगह की प्रक्रिया चल रही थी। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक ने आंशिक संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। इसके बाद एचएसवीपी फतेहाबाद ने कॉलेज प्रशासन और जिला नगर योजनाकार से जरूरी नक्शे और क्षेत्रांकन योजना मांगी है।एचएसवीपी फतेहाबाद के उपमंडल अभियंता ने सरकारी कॉलेज के प्राचार्य और जिला नगर योजनाकार को पत्र भेजा है। इसमें सेक्टर पांच स्थित पांच एकड़ भूमि पर बनने वाले कॉलेज के अनुमोदित स्थल का नक्शा मांगा गया है। यह नक्शा एचएसवीपी पंचकूला ने 27 मई 2026 को मंजूर किया था।वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉलेज का शिलान्यास किया था। उस समय बस स्टैंड के पास जमीन तय की गई थी। जगह संबंधी अड़चन के बाद निर्माण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।अब नई जगह को मंजूरी मिलने से निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। उच्च स्तर पर यह भी तय किया गया है कि राजकीय महाविद्यालय का भवन एचएसवीपी ही बनाएगा। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निर्माण शुरू होने की संभावना है। संवादकॉलेज के होंगे दो रास्तेनए प्रस्ताव के मुताबिक कॉलेज को दो रोड लगेंगे। इसमें एक हिसार-सिरसा रोड और इसके अलावा साइड में भी 24 मीटर का रास्ता होगा। जिला मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास वर्ष 2024 में सीएम नायब सिंह सैनी ने किया था। इसके बाद से महाविद्यालय के भवन के निर्माण की उम्मीद जगी थी लेकिन तकनीकी अड़चन से निर्माण शुरू नहीं हो पाया था।तीन साल से उधारी की जगह पर चल रहा महाविद्यालयजिला मुख्यालय पर बनने वाला राजकीय महाविद्यालय पिछले तीन साल से उधारी की जगह पर चल रहा है। जुलाई 2023 में कॉलेज की घोषणा हुई थी। कॉलेज को राजकीय महिला महाविद्यालय भोडिया खेड़ा के विज्ञान ब्लॉक में शुरू किया गया। इसके बाद करीब सवा साल से डाइट मताना के आठ कमरों में कक्षाएं चल रही हैं। कॉलेज में वित्त विभाग से स्थाई पदों की भी अब ही मंजूरी मिली है।राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए जगह की मंजूरी मिल गई है। उम्मीद है जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जागएा।- रविंद्र कुमार, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय जिला मुख्यालयराजकीय महाविद्यालय जिला मुख्यालय के भवन निर्माण को लेकर रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही अब निर्माण कार्य शुरू होगा और विद्यार्थियों को सुविधाएं मिल पाएंगी।- डॉ. विवेक भारती, उपायुक्त