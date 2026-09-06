Fatehabad News: महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोपी गिरफ्तार

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बस अड्डा चौकी प्रभारी पीएसआई सुमित ने बताया कि 11 अगस्त को कविता हाल निवासी हंस कॉलोनी द्वारा जहरीला पदार्थ निगलने की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। महिला को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अग्रोहा रेफर किया गया था।उपचार के दौरान महिला ने अपने बयान में बताया था कि आरोपी दीपक उसके गहने व मोबाइल फोन लेकर गया था और लौटा नहीं कर रहा था। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया। पहले रोजनामचा रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उपचार के दौरान महिला की मृत्यु होने पर 14 अगस्त को शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।