Fatehabad News: साइकिलिंग में फतेहाबाद ओवरऑल चैंपियन

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रेवाड़ी में आयोजित राज्यस्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता में फतेहाबाद जिले की अंडर-17 और 19 महिला टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में फतेहाबाद के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए महिला एवं पुरुष वर्ग में ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया।कुरुक्षेत्र में आयोजित प्रतियाेगिता में अंडर-17 महिला वर्ग में राज्य स्तर पर दीक्षा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंडर-17 पुरुष वर्ग में राज्य स्तर पर गुंजन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंडर-19 महिला वर्ग में राज्य स्तर पर आशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।अंडर-19 पुरुष वर्ग में राज्य स्तर पर कृष ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महिला एवं पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर फतेहाबाद जिला प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बना।नेटबाल में रेवाड़ी के साथ रहा कड़ा मुकाबलानेटबाल में फतेहाबाद की महिला खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया। अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग की टीमों ने अपने मुकाबलों में बेहतरीन तालमेल, अनुशासन और खेल कौशल का परिचय दिया। रेवाड़ी के साथ हुए कड़े मुकाबलों के बाद दोनों वर्गों की टीमों ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। खिलाड़ियों के दोनों प्रतियोगिता अच्छा प्रदर्शन करने पर जिला शिक्षा अधिकारी संगीता बिश्नोई ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।