Fatehabad News: धान खरीद में कटौती और बारदाने की कमी पर किसान यूनियन ने उठाई आवाज

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यूनियन सदस्यों ने कहा कि जिन किसानों की धान में नमी निर्धारित मानकों के अनुरूप है उन्हें हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की ओर से तुरंत बारदाना उपलब्ध करवाया जाए। सदस्यों ने सूखी धान में भी नमी के नाम पर कटौती किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विज्ञापन

इस मौके पर यूनियन की रतिया इकाई के प्रधान कर्म सिंह, बाजी सिंह, मुंदरी भोला, किंदर सिंह, रामा सिंह, एनडी भोला, कम्मू भोला, मनीख खोखर और सरदूल सिंह हुक्मांवाली सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। यूनियन सदस्यों ने कहा कि जिन किसानों की धान में नमी निर्धारित मानकों के अनुरूप है उन्हें हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की ओर से तुरंत बारदाना उपलब्ध करवाया जाए। सदस्यों ने सूखी धान में भी नमी के नाम पर कटौती किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।इस मौके पर यूनियन की रतिया इकाई के प्रधान कर्म सिंह, बाजी सिंह, मुंदरी भोला, किंदर सिंह, रामा सिंह, एनडी भोला, कम्मू भोला, मनीख खोखर और सरदूल सिंह हुक्मांवाली सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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रतिया। अनाज मंडी में धान खरीद के दौरान बारदाने की कमी और नमी के नाम पर कटौती का मुद्दा उठाते हुए भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां की रतिया इकाई ने एसडीएम और मंडी सचिव से मुलाकात की। यूनियन ने समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।