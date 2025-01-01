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Fatehabad News: धान खरीद में कटौती और बारदाने की कमी पर किसान यूनियन ने उठाई आवाज

Sun, 11 Oct 2026 01:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sun, 11 Oct 2026 01:24 AM IST
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Farmers' union raises voice over cuts in paddy procurement and shortage of gunny bags
धान खरीद में आ रही समस्याओं को लेकर मंडी सचिव से मुलाकात करने जाते किसान यूनियन के सदस्य। ,स्
रतिया। अनाज मंडी में धान खरीद के दौरान बारदाने की कमी और नमी के नाम पर कटौती का मुद्दा उठाते हुए भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां की रतिया इकाई ने एसडीएम और मंडी सचिव से मुलाकात की। यूनियन ने समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।
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यूनियन सदस्यों ने कहा कि जिन किसानों की धान में नमी निर्धारित मानकों के अनुरूप है उन्हें हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की ओर से तुरंत बारदाना उपलब्ध करवाया जाए। सदस्यों ने सूखी धान में भी नमी के नाम पर कटौती किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
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इस मौके पर यूनियन की रतिया इकाई के प्रधान कर्म सिंह, बाजी सिंह, मुंदरी भोला, किंदर सिंह, रामा सिंह, एनडी भोला, कम्मू भोला, मनीख खोखर और सरदूल सिंह हुक्मांवाली सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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