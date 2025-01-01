Fatehabad News: पांच माली तैनात, फिर भी पार्क में लगे कूड़े के ढेर

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शिकायत की प्रतिलिपि फतेहाबाद उपायुक्त और जिला नगर आयुक्त कार्यालय को भी भेजी गई है। शर्मा ने कर्मचारियों की वास्तविक ड्यूटी, कार्य-वितरण और तैनाती की जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका में पांच नियमित माली होने के बावजूद शहर के एकमात्र ताऊ देवीलाल पार्क का रखरखाव ठेके पर दिया गया था।उन्होंने ठेके, कार्यादेश, भुगतान और खर्चों की जांच करवाने की मांग उठाई है। शिकायतकर्ता ने सरकारी धन के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने विभागीय मुख्यालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी से समयबद्ध और निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है।नगरपालिका सचिव प्रवीन कुमार ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। पार्क में पड़ा कूड़ा जल्द उठवा दिया जाएगा। सफाई कर्मचारियों से सफाई का ही काम लिया जा रहा है।