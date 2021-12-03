Fatehabad News: जोधपुर गया था परिवार, घर में सेंध लगा चोरी, आरोपी काबू

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जांच अधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया कि गांव दरियापुर की ढाणी शेखां वाली निवासी जसबीर सिंह ने सदर थाने में शिकायत दी थी कि वह अपने परिवार सहित मजदूरी के सिलसिले में राजस्थान के जोधपुर गया हुआ था। इस दौरान उसका मकान बंद था।जसबीर ने ब ताया कि 4 अक्तूबर को पड़ोसी ने फोन कर घर के ताले टूटे होने की सूचना दी। अगले दिन जब वह अपने भाई के साथ घर पहुंचा तो मकान के ताले टूटे मिले और अंदर रखा सामान गायब था। घर से बाइक, सोने-चांदी के आभूषण, करीब तीन क्विंटल गेहूं, एक होम थिएटर तथा 7 हजार रुपये की नकदी चोरी हो गए थे।जसबीर की शिकायत पर सदर थाने में 9 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।