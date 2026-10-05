Fatehabad News: मंडी में धान खरीद शुरू न होने से किसानों में रोष, नायब तहसीलदार ने दिया आश्वासन

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मामले को लेकर किसान टोहाना के नायब तहसीलदार अनिल के पास पहुंचे और किसानों से बातचीत की। नायब तहसीलदार ने कहा कि कुछ जगह डाटा में कुछ मिसमैच था, जिसे जल्द पूरा कर दिया जाएगा। उनकी तरफ से कोई समस्या नहीं है। धान खरीद को लेकर उन्होंने सचिव संदीप गर्ग से बात की है। एक-दो दिन की मामूली दिक्कत है।किसान नेता मनजीत सिंह ने कहा कि 17 नमी वाली ढेरियों की तुलाई का आश्वासन मिला है, जबकि ज्यादा नमी वाली फसल के लिए शैलर मालिकों से एग्रीमेंट कर जल्द खरीद शुरू की जाए ताकि किसानों को परेशानी न हो। खरीद एजेंसी मैनेजर सुधीर ने कहा सरकार के नियमानुसार 17 प्रतिशत नमी के अनुसार 300 क्विंटल धान खरीद की गई है।