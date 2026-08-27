Fatehabad News: नजर आया उत्साह, महिला यात्री उमड़ी

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अड्डा स्टेशन सुपरवाइजर सुरेश दहिया ने बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं और उनके साथ 15 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। यह सुविधा हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तक सफर के लिए मान्य है। मुफ्त यात्रा वीरवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार रात 12 बजे तक जारी रहेगी।त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए टोहाना डिपो से 56 बसें संचालित की गई हैं। इसके अलावा चार बसें रिजर्व रखी गई हैं, ताकि भीड़ बढ़ने पर यात्रियों को परेशानी न हो। बस अड्डे पर सुबह से ही महिलाओं की भीड़ रही। बसों के पहुंचते ही सीट पाने की होड़ दिखाई दी। कई यात्रियों ने खिड़कियों से सामान बसों में चढ़ाया।सुपरवाइजर दहिया ने बताया कि निजी बस संचालकों के लिए सरकार की तरफ से अभी कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला है। इसलिए फिलहाल मुफ्त यात्रा की सुविधा केवल हरियाणा रोडवेज की बसों में ही लागू है।