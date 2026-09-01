Fatehabad News: पीयू चुनाव में आजाद उम्मीदवार के तौर मैदान में उतरे ध्यान सिंह और बने सचिव

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ध्यान सिंह ने बताया कि पीयू चुनाव में वह आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे। उन्होंने शुरू से ही नारा दिया कि बिना पैसे के चुनाव लड़ना है और छात्र शक्ति के दम पर लड़ना है। छात्रों ने साथ दिया और वह चुनाव जीते हैं। इन चुनावों में मनी पावर रहती है लेकिन वह शुरू से ही इसके खिलाफ रहे हैं।चुनाव ने साबित कर दिया कि इलेक्शन में मनी पावर नहीं छात्र पावर जीतती है। वह यूनिवर्सिटी में एलएलबी में चौथे साल के छात्र है। शुरू से ही वह छात्रों के हक की लड़ाई में शामिल रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी कैंपस काउंसिल में शामिल हुए। ध्यान सिंह का कहना है उनका मकसद विद्यार्थियों को उनके हक दिलवाना है।