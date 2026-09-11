Fatehabad News: भट्टूकलां को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग, किसानों ने दिया धरना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसके बाद किसानों ने उपायुक्त फतेहाबाद के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र भादू ने की, जबकि संचालन हनुमान सिंह ने किया। किसान सभा के जिला प्रधान विष्णुदत्त मुख्य वक्ता रहे।उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसान और खेत मजदूर प्राकृतिक आपदाओं व सरकार की उपेक्षा की मार झेल रहे हैं। पहले सेम और भारी बारिश से फसलें बर्बाद हुईं, अब नहरी पानी की कमी और सूखे से धान, ग्वार व कपास की फसलें सूखने के कगार पर हैं।किसानों ने पूरे भट्टू क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर विशेष गिरदावरी कराने और प्रभावित किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की। साथ ही खरीफ 2025 का लंबित बीमा क्लेम तुरंत खातों में जमा कराने, मूंगफली की सरकारी खरीद सितंबर में ही एमएसपी पर शुरू करने और मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल सुचारू रूप से खोलने की मांग रखी। किसान नेताओं ने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।इस अवसर पर मनीष सिवाच, रिछपाल भादू, रामस्वरूप सिद्धू, बजरंग मील, सूरजमल जाखड़, राकेश कुमार, राम सिंह, छोटूराम आदि मौजूद रहे।