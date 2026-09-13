Fatehabad News: अंडर-17 क्रिकेट लीग के 7 मैच खेले गए

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पहले मुकाबले में शर्मा सुपर स्ट्राइकर्स ने अग्रवाल किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज की। जगदीप को शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दूसरे मुकाबले में रतिया ईगल्स ने आनंद रॉयल्स को 123 रन से हराया। रतिया ईगल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन बनाए जबकि आनंद रॉयल्स की टीम 65 रन पर सिमट गई। रवतेज सिंह बारा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।तीसरे मुकाबले में तूफान इलेवन ने जिवा एंड युवी टाइगर्स को पांच विकेट से हराया। जश्न को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चौथे मुकाबले में ओलंपिक स्पोर्ट्स टाइगर्स ने केआर गुज्जर आर्मी को पांच विकेट से मात दी। जशन भुल्लर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे।पांचवें मुकाबले में सतीश चैंपियंस ने अग्रवाल किंग्स को सात विकेट से हराया। हिमांशु जांगड़ा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। छठे मुकाबले में खोखर एंड रूपल आर्मी ने तेजस ब्लास्टर को शिकस्त दी। राघव ठकराल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। दिन के अंतिम मुकाबले में शर्मा सुपर स्ट्राइकर्स ने चोपड़ा ब्रदर्स को हराया।इस अवसर पर माइग्रेशन मास्टर्स के प्रबंध निदेशक अमन वधवा समेत कई लोग मौजूद रहे। सरदारेवाला स्पोर्ट्स अकादमी के कोच राजविंदर सिंह सिक्का को युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने के लिए सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन अमन अरोड़ा, हरप्रीत भुल्लर और वीर पाल कलोठा की ओर से किया जा रहा है।