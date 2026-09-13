Fatehabad News: पहियों पर पूर्व की सपनों की उड़ान, स्वर्णिम मंजिल की ओर बढ़ते कदम
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sun, 13 Sep 2026 10:06 PM IST
विज्ञापन
फतेहाबाद। छोटी उम्र में बड़े सपनों की रफ्तार थामे 11 वर्षीय पूर्व ने स्केटिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल कर उसने अपनी प्रतिभा की चमक दिखाई है।
पायनियर कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा छठी में पढ़ने वाला पूर्व पिछले दो वर्षों से स्केटिंग का नियमित अभ्यास कर रहा है। पहियों पर संतुलन साधते हुए उसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है। तकनीक को निखारने और गति बढ़ाने के लिए वह हर दिन पसीना बहाता है।
जिला स्तर पर मिली सफलता ने उसके हौसले को नई उड़ान दी है। अब उसकी नजर प्रतियोगिताओं में पहला स्थान हासिल करने पर है। इसके लिए वह अभ्यास के साथ अपनी कमजोरियों को भी दूर करने में जुटा है।
विज्ञापन
परिवार और स्कूल का प्रोत्साहन उसके सपनों को मजबूती दे रहा है। कम उम्र में मिली यह उपलब्धि उसके लिए मंजिल नहीं बल्कि नई शुरुआत है। पूर्व अब बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का रंग बिखेरने की तैयारी में है। पहियों की रफ्तार के साथ उसके सपने भी आगे बढ़ रहे हैं।
विज्ञापन
पायनियर कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा छठी में पढ़ने वाला पूर्व पिछले दो वर्षों से स्केटिंग का नियमित अभ्यास कर रहा है। पहियों पर संतुलन साधते हुए उसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है। तकनीक को निखारने और गति बढ़ाने के लिए वह हर दिन पसीना बहाता है।
विज्ञापन
जिला स्तर पर मिली सफलता ने उसके हौसले को नई उड़ान दी है। अब उसकी नजर प्रतियोगिताओं में पहला स्थान हासिल करने पर है। इसके लिए वह अभ्यास के साथ अपनी कमजोरियों को भी दूर करने में जुटा है।
विज्ञापन
परिवार और स्कूल का प्रोत्साहन उसके सपनों को मजबूती दे रहा है। कम उम्र में मिली यह उपलब्धि उसके लिए मंजिल नहीं बल्कि नई शुरुआत है। पूर्व अब बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का रंग बिखेरने की तैयारी में है। पहियों की रफ्तार के साथ उसके सपने भी आगे बढ़ रहे हैं।