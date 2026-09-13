Fatehabad News: पहियों पर पूर्व की सपनों की उड़ान, स्वर्णिम मंजिल की ओर बढ़ते कदम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पायनियर कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा छठी में पढ़ने वाला पूर्व पिछले दो वर्षों से स्केटिंग का नियमित अभ्यास कर रहा है। पहियों पर संतुलन साधते हुए उसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है। तकनीक को निखारने और गति बढ़ाने के लिए वह हर दिन पसीना बहाता है।जिला स्तर पर मिली सफलता ने उसके हौसले को नई उड़ान दी है। अब उसकी नजर प्रतियोगिताओं में पहला स्थान हासिल करने पर है। इसके लिए वह अभ्यास के साथ अपनी कमजोरियों को भी दूर करने में जुटा है।परिवार और स्कूल का प्रोत्साहन उसके सपनों को मजबूती दे रहा है। कम उम्र में मिली यह उपलब्धि उसके लिए मंजिल नहीं बल्कि नई शुरुआत है। पूर्व अब बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का रंग बिखेरने की तैयारी में है। पहियों की रफ्तार के साथ उसके सपने भी आगे बढ़ रहे हैं।