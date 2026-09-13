फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Students from government schools will get a platform to showcase their art and self-expression

Fatehabad News: सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को कला व अभिव्यक्ति दिखाने का मिलेगा मंच

Sun, 13 Sep 2026 10:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sun, 13 Sep 2026 10:09 PM IST
विज्ञापन
Students from government schools will get a platform to showcase their art and self-expression
फतेहाबाद में बीईओ कार्यालय स्त्रोत लाइब्रेरी
फतेहाबाद। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को कला और अभिव्यक्ति का मंच देने के लिए शिक्षा विभाग प्रदेश के 23 जिलों में ड्राइंग, भाषण और मानव रंगोली प्रतियोगिताएं करवाएगा। मेरे सपनों का भारत सेवा संकल्प अभियान के तहत ये प्रतियोगिताएं 17 से 24 सितंबर तक जिला स्तर पर होंगी।
विज्ञापन

माध्यमिक एवं मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 70.05 लाख रुपये मंजूर किए हैं। प्रतियोगिताओं में अलग-अलग आयु वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिताओं में कक्षा 1 से 8 तथा कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग श्रेणियां रहेंगी।
विज्ञापन

जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 5100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपये और तृतीय पुरस्कार 2100 रुपये रखा गया है। सांत्वना पुरस्कार के रूप में 1100 रुपये दिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विभाग के आदेश के अनुसार पुरस्कार राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। प्रतियोगिताओं के जरिये विद्यार्थियों को अपनी कल्पनाशक्ति और अभिव्यक्ति क्षमता सामने रखने का अवसर मिलेगा। विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थी अपनी कला और विचारों से मेरे सपनों का भारत की तस्वीर उकेरेंगे।
-
हर जिले को 2.81 लाख रुपये
माध्यमिक शिक्षा के तहत प्रत्येक जिले को 2.81 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। 23 जिलों के लिए कुल 64.81 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। इसमें विद्यार्थियों के भोजन एवं जलपान, बैठने की व्यवस्था, ड्राइंग सामग्री, मानव रंगोली और पुरस्कार राशि का बजट शामिल है। वहीं मौलिक शिक्षा स्तर पर कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार राशि के तौर पर प्रत्येक जिले को 22,800 रुपये दिए गए हैं। 23 जिलों के लिए इसका कुल बजट 5.24 लाख रुपये हैं।



-
जिले में स्कूलो
मिडिल स्कूल - 77
हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल -126
-
शिक्षा विभाग निदेशालय के निर्देश पर स्कूलों में मेरे सपनों का भारत सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में निदेशालय की तरफ से बजट जारी किया गया है। बीईओ स्तर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
- अनीता बाई, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed