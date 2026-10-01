Fatehabad News: मजदूरी सीधे खातों में डालने की मांग, मंडी मजदूरों का प्रदर्शन

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प्रदर्शन की अध्यक्षता यूनियन सचिव हैप्पी ग्रोहा ने की। यूनियन अध्यक्ष और मुख्य वक्ता राजा सिंह ने मजदूरों की समस्याएं उठाईं। उन्होंने आरोप लगाया कि समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे धान की आवक और तुलाई व्यवस्था में मजदूरों के हितों की अनदेखी हो रही है।राजा सिंह ने कहा कि बड़े कांटे पर धान की तुलाई से भराई, तुलाई और सफाई सहित कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे मजदूरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 35 किलो की बोरी पर 21.56 रुपये मजदूरी निर्धारित की है। यूनियन का आरोप है कि यह राशि मजदूरों तक पहुंचने के बजाय आढ़तियों के पास चली जाती है।उन्होंने मांग की कि निर्धारित मजदूरी सीधे मजदूरों के बैंक खातों में भेजी जाए। यूनियन ने मंडी मजदूरों के सरकार से प्रमाणित पहचान पत्र बनाने की मांग भी उठाई। राजा सिंह ने कहा कि पहचान पत्र होने से दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में मजदूर और उसके परिवार को उचित मुआवजा व सहायता मिल सकेगी।उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रदेशभर के मजदूरों को एकजुट कर आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में अवतार सिंह, नथिया, छिन्दा, सोनू, बाबू सिंह सहित बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद रहे।