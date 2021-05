हरियाणा: गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष को पाकिस्तान से मिली धमकी, एक ही रात में आई 22 कॉल और मैसेज 

{"_id":"60add55c8ebc3e34f74191d9","slug":"deputy-chairman-of-haryana-gauseva-ayog-get-threatening-call-from-pakistan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0939\u0930\u093f\u092f\u093e\u0923\u093e: \u0917\u094b \u0938\u0947\u0935\u093e \u0906\u092f\u094b\u0917 \u0915\u0947 \u0909\u092a\u093e\u0927\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u0915\u094b \u092a\u093e\u0915\u093f\u0938\u094d\u0924\u093e\u0928 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0940 \u0927\u092e\u0915\u0940, \u090f\u0915 \u0939\u0940 \u0930\u093e\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0908 22 \u0915\u0949\u0932 \u0914\u0930 \u092e\u0948\u0938\u0947\u091c\u00a0","category":{"title":"Crime","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093e\u0907\u092e","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, रतिया/फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 26 May 2021 10:28 AM IST