Mirzapur News: मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस, नदी से बाहर निकाला तो जिंदा था
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:41 AM IST
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राजगढ़। राजगढ़-नदिहार ग्राम के बीच निकली बकहर नदी में मृत व्यक्ति के मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो बिहार निवासी अशोक कुमार जिंदा मिला। इससे पुलिस ने राहत की सांस ली।
क्षेत्र में भारी बारिश से इन दिनों नदी-नाले उफान पर हैं। बुधवार सुबह मिर्जापुर-सोनभद्र मार्ग से गुजर रहे कुछ लोगों को राजगढ़ बकहर नदी पुल के पास एक पेड़ के नीचे पानी के बीच एक व्यक्ति दिखा। लोगों ने नदी में बहकर आए मृत व्यक्ति की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला तो वह जिंदा निकला।
मृत व्यक्ति की सूचना पर धीरे-धीरे भीड़ जुट गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से अशोक को पानी के बीच से निकलवाकर सीएचसी राजगढ़ पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर उसने अपना नाम अशोक कुमार निवासी बिहार बताया। उप निरीक्षक पुरंजय चौबे ने उसे सूखे कपड़े पहनाए। भोजन के बाद उसके परिजनों से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है।
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अशोक को बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक ने जिला अस्पताल सोनभद्र रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि नदी में आए व्यक्ति को निकलवाकर इलाज कराया गया। मृत व्यक्ति के मिलने की सूचना मिली थी।
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क्षेत्र में भारी बारिश से इन दिनों नदी-नाले उफान पर हैं। बुधवार सुबह मिर्जापुर-सोनभद्र मार्ग से गुजर रहे कुछ लोगों को राजगढ़ बकहर नदी पुल के पास एक पेड़ के नीचे पानी के बीच एक व्यक्ति दिखा। लोगों ने नदी में बहकर आए मृत व्यक्ति की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला तो वह जिंदा निकला।
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मृत व्यक्ति की सूचना पर धीरे-धीरे भीड़ जुट गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से अशोक को पानी के बीच से निकलवाकर सीएचसी राजगढ़ पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर उसने अपना नाम अशोक कुमार निवासी बिहार बताया। उप निरीक्षक पुरंजय चौबे ने उसे सूखे कपड़े पहनाए। भोजन के बाद उसके परिजनों से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है।
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अशोक को बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक ने जिला अस्पताल सोनभद्र रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि नदी में आए व्यक्ति को निकलवाकर इलाज कराया गया। मृत व्यक्ति के मिलने की सूचना मिली थी।