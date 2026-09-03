Bhiwani News: हेरोइन तस्करी मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार, कारागार भेजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:40 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:40 AM IST
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भिवानी। हेरोइन तस्करी के मामले में सीआईए द्वितीय की टीम ने आरोपी महिला रेखा को मंगलवार को बवानीखेड़ा से गिरफ्तार कर लिया। उप निरीक्षक सुभाष चंद्र ने पुलिस टीम के साथ महिला को पकड़ा।
बुधवार को आरोपी रेखा को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए। सीआईए द्वितीय की टीम ने 30 अगस्त को बवानीखेड़ा से भिवानी की तरफ हाईवे रोड पर पुल के नीचे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी सवार दो व्यक्तियों को हेरोइन सहित काबू किया था।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहित उर्फ गोलू निवासी गुजारनी हाल निवासी विद्या नगर भिवानी और नितेश निवासी बजरंगबली कॉलोनी भिवानी के रूप में हुई थी। दोनों के कब्जे से 6.82 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।
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दोनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया था। पूछताछ के दौरान दोनों ने पुलिस को बताया कि बरामद हेरोइन उन्होंने आरोपी महिला रेखा से खरीदी थी।
सीआईए द्वितीय की टीम ने मादक पदार्थ सप्लाई करने के मामले में रेखा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी महिला से मामले के संबंध में पूछताछ कर रही है।
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बुधवार को आरोपी रेखा को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए। सीआईए द्वितीय की टीम ने 30 अगस्त को बवानीखेड़ा से भिवानी की तरफ हाईवे रोड पर पुल के नीचे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी सवार दो व्यक्तियों को हेरोइन सहित काबू किया था।
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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहित उर्फ गोलू निवासी गुजारनी हाल निवासी विद्या नगर भिवानी और नितेश निवासी बजरंगबली कॉलोनी भिवानी के रूप में हुई थी। दोनों के कब्जे से 6.82 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।
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दोनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया था। पूछताछ के दौरान दोनों ने पुलिस को बताया कि बरामद हेरोइन उन्होंने आरोपी महिला रेखा से खरीदी थी।
सीआईए द्वितीय की टीम ने मादक पदार्थ सप्लाई करने के मामले में रेखा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी महिला से मामले के संबंध में पूछताछ कर रही है।