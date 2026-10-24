Fatehabad News: वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस का प्रदर्शन

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इसके बाद कार्यकर्ता लघु सचिवालय परिसर पहुंचे और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। विधायक ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका निष्पक्ष नहीं है।उन्होंने दावा किया कि बिहार, बंगाल और हरियाणा सहित कई राज्यों में लाखों वोट काटे गए हैं। हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान दूसरे राज्यों से पर्यवेक्षक लगाए जाते हैं जबकि राज्यसभा चुनाव में ऐसे अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई जिस पर सीबीआई जांच चल रही थी।उन्होंने बिहार का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद महिलाओं के खातों में दस-दस हजार रुपये डाले गए। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई आपत्ति नहीं जताई।जिला प्रभारी सुधा भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस फॉर्म-6 के जरिए वोट काटे जाने के खिलाफ संघर्ष कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 34 लाख वोट काटे जा चुके हैं। मतदान का अधिकार जनता का जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सुनिश्चित किया।उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट चोरी रोकने और लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क से संसद तक आंदोलन जारी रखेगी। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रहेगा।प्रदर्शन में जिला युवा अध्यक्ष संजय ठरवा, तरसेम सेमी आदि शामिल हुए।