Fatehabad News: कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह ने विधानसभा में उठाए अहम मुद्दे

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विधायक ने जमालपुर पॉलीटेक्निक कॉलेज का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज करने की मांग की। उन्होंने म्योंद में राजकीय आईटीआई का नाम श्री गुरु अर्जन देव जी के नाम पर रखने की भी मांग रखी। टोहाना से फतेहाबाद वाया रतिया सड़क का नाम छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के नाम पर रखने की भी मांग की गई।साथ ही, 27 दिसंबर को उनके शहीदी दिवस पर राजकीय अवकाश घोषित करने की पुरजोर मांग उठाई। परमवीर सिंह ने गेस्ट टीचर्स को पक्का करने और होमगार्ड जवानों को नियमित कर स्थायित्व देने की बात कही।