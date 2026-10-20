Fatehabad News: चंद्रशेखर आजाद क्लब ने 9 विकेट से जीता मैच

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आईएमए टोहाना की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे चंद्रशेखर आजाद क्लब के ओपनर विक्की जांगड़ा और अक्षदीप सिंह ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों की बल्लेबाजी से टीम ने लक्ष्य हासिल करने की मजबूत नींव रखी। क्लब ने एक विकेट खोकर जीत दर्ज की।मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न पुरस्कार दिए गए। हैरी को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और विक्की जांगड़ा को सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर चुना गया। डॉ. अभिनव ठाकुर सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक रहे। डॉ. बासु गर्ग और डॉ. हरीश कटारिया को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया। अक्षदीप सिंह को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।मिलेनियम स्कूल की प्रिंसिपल ममता ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। खेल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने के साथ अनुशासन, टीम भावना और आपसी सहयोग की सीख भी देते हैं।