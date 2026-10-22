सीईसी तानाशाह, एसआईआर प्रक्रिया बंद होनी चाहिए : कुमारी सैलजा

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सांसद सैलजा ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और आम लोगों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए इसे रोकने की मांग की।बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सैलजा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज में तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकार कानून लागू करती है वहीं दूसरी तरफ अदालत का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यह समझना मुश्किल हो गया है कि सरकार वास्तव में चला कौन रहा है।इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य बाजार से पैदल मार्च करते हुए शहीद भगत सिंह चौक पहुंचे। यहां केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता ब्लॉक नागपुर पहुंचे। वहां भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक बलवान सिंह नागपुर भी शामिल हुए। इस अवसर पर जिला प्रधान अरविंद शर्मा, पर्यवेक्षक सुधा भारद्वाज, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जयपाल सिंह लाली सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।