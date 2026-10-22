Fatehabad News: अब 6 लाख से अधिक आय वाले भी बनवा सकेंगे आयुष्मान कार्ड

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नई व्यवस्था से अधिक आय वाले परिवारों को भी योजना का लाभ लेने का अवसर मिलेगा। अब तक आय सीमा के कारण योजना से बाहर रहने वाले परिवार निर्धारित प्रीमियम चुकाकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें पांच हजार रुपये का भुगतान करना होगा। कार्ड बनवाने की पात्रता और प्रक्रिया से संबंधित जानकारी लेकर परिवार योजना का लाभ उठा सकते हैं।वहीं 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड निशुल्क बनाया जाता है। इन परिवारों को कार्ड बनवाने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होता। नई व्यवस्था के तहत अधिक वार्षिक आय वाले परिवार भी निर्धारित शुल्क देकर योजना के दायरे में आ सकेंगे।ये है स्थितिआय प्रीमियम1.80 लाख तक - निशुल्क1.80 लाख से 3 लाख तक - 1500 रुपये3 लाख से 6 लाख तक - 4000 रुपये6 लाख से अधिक - 5000 रुपयेजिले के 23 निजी अस्पताल पैनल में शामिलजिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत 23 निजी अस्पताल पैनल में शामिल हैं। इन अस्पतालों में योजना के नियमों और पात्रता के अनुसार लाभार्थियों को उपचार की सुविधा मिलती है। फिलहाल स्थिति ये है कि कई गंभीर बीमारियों और सर्जरी पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए रिजर्व किए जा चुके हैं।पहले आयुष्मान भारत योजना के तहत 6 लाख तक आय वाले परिवार शामिल थे। अब एक नवंबर से 6 लाख से ऊपर आय वालों को भी शामिल किया जाएगा। तय प्रीमियम भरकर आमजन इसका लाभ ले सकते हैं।- डॉ. लाजवंती गौरी, उप सिविल सर्जन