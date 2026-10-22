फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Now, those with an income exceeding 6 lakh will also be able to get an Ayushman card

Fatehabad News: अब 6 लाख से अधिक आय वाले भी बनवा सकेंगे आयुष्मान कार्ड

Thu, 22 Oct 2026 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 22 Oct 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Now, those with an income exceeding 6 lakh will also be able to get an Ayushman card
फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में आयुष्मान काउंटर पर सत्यापन करवाते हुए पात्र संवाद
फतेहाबाद। एक नवंबर से छह लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार भी पांच हजार रुपये प्रीमियम देकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे। अब तक छह लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार ही इस दायरे में शामिल थे।
विज्ञापन

नई व्यवस्था से अधिक आय वाले परिवारों को भी योजना का लाभ लेने का अवसर मिलेगा। अब तक आय सीमा के कारण योजना से बाहर रहने वाले परिवार निर्धारित प्रीमियम चुकाकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें पांच हजार रुपये का भुगतान करना होगा। कार्ड बनवाने की पात्रता और प्रक्रिया से संबंधित जानकारी लेकर परिवार योजना का लाभ उठा सकते हैं।
विज्ञापन

वहीं 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड निशुल्क बनाया जाता है। इन परिवारों को कार्ड बनवाने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होता। नई व्यवस्था के तहत अधिक वार्षिक आय वाले परिवार भी निर्धारित शुल्क देकर योजना के दायरे में आ सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

-
ये है स्थिति
आय प्रीमियम
1.80 लाख तक - निशुल्क
1.80 लाख से 3 लाख तक - 1500 रुपये
3 लाख से 6 लाख तक - 4000 रुपये
6 लाख से अधिक - 5000 रुपये
-
जिले के 23 निजी अस्पताल पैनल में शामिल
जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत 23 निजी अस्पताल पैनल में शामिल हैं। इन अस्पतालों में योजना के नियमों और पात्रता के अनुसार लाभार्थियों को उपचार की सुविधा मिलती है। फिलहाल स्थिति ये है कि कई गंभीर बीमारियों और सर्जरी पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए रिजर्व किए जा चुके हैं।

-
पहले आयुष्मान भारत योजना के तहत 6 लाख तक आय वाले परिवार शामिल थे। अब एक नवंबर से 6 लाख से ऊपर आय वालों को भी शामिल किया जाएगा। तय प्रीमियम भरकर आमजन इसका लाभ ले सकते हैं।
- डॉ. लाजवंती गौरी, उप सिविल सर्जन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed