Fatehabad News: सड़क के बीच लोहे की पाइप और जंजीर लगाने पर दुकानदारों का विरोध, काम रुकवाया

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महाराजा अग्रसेन चौक के पास तीन ही पाइप अधिकारी लगवा पाए। दुकानदारों ने कहा कि सड़क के बीच पाइप और जंजीर लगाने से यातायात प्रभावित होगा और जाम की स्थिति बन सकती है। इस मामले को लेकर वह उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज करवाएंगे।हालांकि वीरवार को दुकानदारों ने न बैठक की और न ही उच्च अधिकारियों से मिले है। दरअसल, यातायात पुलिस की सिफारिश पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से थाना रोड और धर्मशाला रोड पर सड़क के बीच लोहे की पाइप लगाने और उनके बीच जंजीर बांधने की योजना बनाई गई है।करीब 350 लोहे की पाइप लगाई जाएगी और बीच में जंजीर वेल्डिंग होगी। इसका उद्देश्य यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करना और वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करना बताया जा रहा है। इसके लिए नगर परिषद की ओर से करीब सवा आठ लाख रुपये की लागत से लोहे की पाइप लगाने का टेंडर जारी किया गया था।ट्रैफिक पुलिस की योजना हो चुकी है फेलइससे पहले यातायात पुलिस की ओर से शहर में ट्रैफिक कोन लगाकर यातायात नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था लेकिन यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पाई। इसके बाद लोहे की पाइप और जंजीर लगाने की योजना बनाई गई। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि सड़क के बीच इस तरह की व्यवस्था करने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इससे बाजार में आने वाले ग्राहकों और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक नारंग ने कहा कि किसी भी व्यवस्था को लागू करने से पहले उसके प्रभावों पर विचार करना जरूरी है।सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कट को बंद किया जा रहा है। इससे रास्ता संकरा हो जाएगा। फायर बिग्रेड और दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं आ पाएंगी। सड़क किनारे लगे खंभे भी हटाएं जाएं।- अशोक नारंग, प्रधान, व्यापार मंडलरात को कुछ दुकानदारों ने एतराज जताया है और उच्च अधिकारियों से मिलने की बात कही गई है। उच्च अधिकारी जैसे आदेश देंगे उसका पालन होगा। फिलहाल उच्च अधिकारियों की तरफ से काम बंद करने का आदेश नहीं आया है।- लोकेंद्र, जेई, नगर परिषद