Fatehabad News: त्योहारी सीजन में मिठाइयों की दुकानों पर मारे छापे, सात सैंपल लिए

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अधिकारियों ने बताया कि सैंपल में मिल्क केक का एक, पेठा का एक, खोया बर्फी के तीन, बेसन के लड्डू का एक और चमचम का एक सैंपल शामिल है। सभी सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे।एफएसओ रवि राठी ने बताया कि त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में कुछ दुकानदार अधिक मुनाफा कमाने के लिए मिलावट कर सकते हैं। लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विभाग लगातार सैंपलिंग कर रहा है।उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट में कोई सैंपल फेल पाया जाता है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से मिठाई खरीदते समय उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखने की अपील की। किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर संदेह होने पर विभाग को सूचना देने की भी सलाह दी।