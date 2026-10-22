Fatehabad News: रतिया चुंगी पर अधूरा शौचालय निर्माण, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं

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नगर परिषद की ओर से यहां सार्वजनिक शौचालय बनवाया जा रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि निर्माण पूरा होने के बाद उन्हें जरूरी सुविधा मिल सकेगी। लेकिन काम अधर में लटकने से उनकी परेशानी बनी हुई है। रतिया चुंगी शहर का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है और आसपास कई दुकानें भी हैं। ऐसे में सार्वजनिक शौचालय की सुविधा की जरूरत बनी रहती है।निर्माण कार्य बीच में बंद होने के बावजूद अब तक काम दोबारा शुरू नहीं हुआ है। संबंधित अधिकारियों की ओर से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों को अब शौचालय का निर्माण पूरा होने का इंतजार है।सुविधा के अभाव में लोग परेशानसार्वजनिक स्थानों पर शौचालय की सुविधा नहीं होने से आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रतिया चुंगी पर भी निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से दुकानदारों और आमजन को परेशानी हो रही है। दुकानदार राकेश कुमार, मनिंदर सिंह, राजेश कुमार, भूपेंद्र सिंह आदि ने बताया कि उम्मीद थी कि नगर परिषद जल्द ही निर्माण पूरा करवाकर शौचालय को उपयोग के लिए शुरू करेगी लेकिन काम रुका होने से यह सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। शौचालय का काम अधूरा रहने से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है।अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठे सवालनिर्माण कार्य अधूरा छोड़ने के बावजूद ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नगर परिषद के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। दुकानदार राकेश कुमार, मनिंदर सिंह, राजेश कुमार, भूपेंद्र सिंह आदि ने मांग है कि अधिकारी मामले का संज्ञान लें, ठेकेदार से जवाब मांगें और नियमानुसार कार्रवाई करें। साथ ही, शौचालय का निर्माण जल्द पूरा करवाया जाए ताकि दुकानदारों और आमजन को राहत मिल सके।शौचालय मामले में ठेकेदार को पहले नोटिस दिया जा चुका है। अब दोबारा से नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। आमजन को परेशान नहीं होने देंगे।- सुमित चोपड़ा, जेई, नगर परिषद