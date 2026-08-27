Fatehabad News: गिरे बिजली तारों की चपेट में आने से भैंस और झोटे की मौत

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संदीप ने बताया कि वीरवार सुबह बिजली के तार नीचे गिरे हुए थे। उन्होंने इसकी शिकायत बिजली निगम को दी थी। शाम को वह पशुओं को चारा डाल रहे थे। इसी दौरान दोनों पशु गिरे तारों की चपेट में आ गए और करंट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई।संदीप के अनुसार इस हादसे में करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पशु मालिक ने आरोप लगाया कि यदि शिकायत मिलने के बाद निगम की टीम समय पर तार ठीक कर देती तो दोनों पशुओं की जान बच सकती थी।सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। उन्होंने कहा कि सुबह सूचना मिली होती तो निगम की टीम तार ठीक कर देती। संबंधित एसडीओ से जानकारी लेने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।