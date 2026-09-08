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Fatehabad News: जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने जीते कई पदक

Tue, 08 Sep 2026 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 08 Sep 2026 11:15 PM IST
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Athletes won several medals at the junior athletics competition
जिला स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में नागर स्पोर्ट्स अकादमी रतिया के खिलाड़ी भाग लेते हु
रतिया। खेलों में रतिया के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिलास्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कई पदक जीते। एथलेटिक्स एसोसिएशन फतेहाबाद की प्रतियोगिता में नगर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
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कोच रघुबीर ने बताया कि अंडर-20 पैदल चाल में तमन्ना ने दूसरा और शिवानी ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-18 पैदल चाल में भारती चौहान तीसरे और अरमान दूसरे स्थान पर रहे।
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अंडर-20 हैमर थ्रो में साहिल कंबोज ने पहला, शगुन ने दूसरा और विशालदीप नगर ने तीसरा स्थान हासिल किया। लड़कियों के वर्ग में भारती चौहान ने पहला स्थान पाया। अंडर-18 डिस्कस थ्रो में विजय तुरकिया तीसरे और लड़कियों में भारती चौहान दूसरे स्थान पर रहीं।
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अंडर-16 शॉट पुट में नेहा ने दूसरा स्थान हासिल किया। अंडर-20 लड़कियों के शॉट पुट में रुपिंदर कौर प्रथम रहीं। अंडर-18 भाला फेंक में विकास ने पहला, विजय तुरकिया ने दूसरा और टोनी ने तीसरा स्थान हासिल किया। लड़कियों के वर्ग में शिवानी प्रथम रहीं।
अंडर-14 किड्स भाला फेंक में पल्लवी ग्रोवर ने दूसरा और आयशा ने तीसरा स्थान हासिल किया। लड़कों में अरमान इंदौर तीसरे स्थान पर रहे। अंडर-14 थियाथलों बी ग्रुप में भी अरमान इंदौर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अकादमी से कोच रघुबीर और सपना रानी भी उपस्थित रहे।

खिलाड़ियों की उपलब्धि पर अकादमी के पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों ने खुशी जताई। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विनोद कक्कड़, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सत्यवान, सेक्रेटरी बलवान परता, ढिंगसरा के सरपंच सतवीर सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।

जिला स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में नागर स्पोर्ट्स अकादमी रतिया के खिलाड़ी भाग लेते हु

जिला स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में नागर स्पोर्ट्स अकादमी रतिया के खिलाड़ी भाग लेते हु

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