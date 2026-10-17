Fatehabad News: धान की एमएसपी पर खरीद न होने व डीएपी की कमी पर रोष

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रदर्शन की अध्यक्षता किसान नेता लवी बाठ ने की। संगठन के जिला प्रधान ओमप्रकाश हसंगा ने कहा कि सरकार का 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का दावा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता।धान की सरकारी एमएसपी 2461 रुपये प्रति क्विंटल होने के बावजूद किसानों को 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिल रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि धान खरीद में राइस मिल मालिकों और बिचौलियों को फायदा मिल रहा है। बाहरी राज्यों से धान लाकर मंडियों में कथित धांधली की जा रही है। किसानों ने प्रदेश की सभी अनाज मंडियों में धान खरीद की निष्पक्ष जांच करवाने और फसलों की घोषित एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने की मांग की।प्रदर्शनकारियों ने मंडियों में किसानों के कथित शोषण और डीएपी खाद की कमी पर भी रोष जताया। प्रदर्शन में रवींद्र सिंह हिजरावा खुर्द, महेंद्र सिंह मोचीवाली, सुरेश गढ़वाल, छबील दास ढाणी छतरिया, अमन बाठ, धनपत सरपंच, प्रेम खोखर, गग्गी चहल सहित अन्य किसान मौजूद रहे।