Fatehabad News: अंडे और कबाड़ बेचने वाले बन गए दोस्त, फिर चुराने लगे बाइक, कैमरे से पकड़ में आए दोनों आरोपी

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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों विजय कुमार निवासी प्रतापनगर, भट्टू कलां और मनीष निवासी कालांवाली, जिला सिरसा के हैं। मनीष फिलहाल टाउन पार्क के नजदीक भट्टू कलां में रहता है और कबाड़ का काम करता है। वहीं विजय अंडे की रेहड़ी लगाता है।पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाते थे। वे नागरिक अस्पताल, कोर्ट और बस स्टैंड से बाइक चोरी करते थे। चोरी के बाद इनकी पहचान छिपाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते थे। आरोपियों ने चोरी की बाइक स्क्रैप डीलर को बेच दी थीं।इनमें से एक बाइक को कबाड़ ढोने वाले वाहन का रूप दे दिया था। इसी तरीके से वे पुलिस और आमजन की नजरों से बचने का प्रयास कर रहे थे। नागरिक अस्पताल से बाइक चोरी की सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने सुराग जुटाए और आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की।चोरी करने के बाद बाइक की बदल देते थे पहचानएएसपी दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि आरोपियों ने चोरी की बाइकों की पहचान छिपाने के लिए अलग ही तरीका अपना रखा था। बाइक चोरी करने के बाद आरोपी उसका हुलिया बदलकर उसे कबाड़ ढोने वाले वाहन का रूप दे देते थे। इसका उद्देश्य यह था कि देखने वाले को वाहन सामान्य कबाड़ ढोने वाला लगे और किसी को उसके चोरी का होने का संदेह न हो। नागरिक अस्पताल फतेहाबाद से चोरी की गई सीडी डीलक्स बाइक को भी आरोपियों ने इसी तरह बदल दिया था।-अस्पताल से चोरी हुई बाइक से पकड़ में आए आरोपीएएसपी दिव्यांशी ने बताया कि 20 अक्तूबर को नागरिक अस्पताल परिसर से बाइक चोरी हुई थी। इस संबंध में 24 अक्तूबर को शहर थाने फतेहाबाद में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। चोरी की वारदात की जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली जिसमें आरोपी बाइक चोरी करते हुए दिखाई दिए। एवीटी स्टाफ की टीम ने फुटेज का विश्लेषण किया और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाने शुरू किए। पुलिस ने जांच की कड़ियों को जोड़ते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामले की परतें खुलती चली गईं। जिस जांच की शुरुआत एक बाइक चोरी की वारदात से हुई थी उसी के आधार पर पुलिस ने पांच अन्य का भी खुलासा कर दिया।वर्ष 2022 से चुरा रहे बाइकपुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी वर्ष 2022 से बाइक चोरी कर रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ बाइक चोरी की पहली प्राथमिकी 14 नवंबर 2022 को दर्ज है। इसके अलावा इस वर्ष तीन और वर्ष 2024 और 2023 में एक-एक प्राथमिकी दर्ज है।