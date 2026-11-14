Fatehabad News: स्मॉग की चादर ने ढका आसमान, जिले का एक्यूआई 358 पर पहुंचा

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प्रदूषण के इस स्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर दमा और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्थिति अधिक परेशानी वाली बनी हुई है। शनिवार को भी सुबह से शहर के वातावरण में स्मॉग की चादर छाई रही। हालांकि दोपहर 12 बजे के बाद स्मॉग कम हो गई। शनिवार को प्रदूषण का स्तर बढ़कर 358 तक पहुंच गया। वहीं, बादलवाही छाने से आने वाले दिनों में बारिश के आसार है।खराब हुई आबोहवावायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के पैमाने के अनुसार 0 से 50 तक अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर श्रेणी में आता है। ऐसे में फतेहाबाद का एक्यूआई 358 पर पहुंचना बेहद चिंताजनक है।पराली जलाने के अब तक 14 मामले आए सामनेजिले में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं भी चिंता बढ़ा रही हैं। अब तक पराली जलाने के कुल 14 मामले सामने आए हैं। इनमें सात स्थानों पर आग लगाने की पुष्टि हुई है जिसके चलते 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शेष सात स्थानों में से दो की लोकेशन पंजाब राज्य में मिली जबकि पांच स्थानों पर आग लगने की घटनाएं एक्सीडेंटल पाई गईं है।इन दिनों तापमान में गिरावट और हवा की गति कम रहने के कारण धूल और धुआं वातावरण से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसके अलावा बादलवाही के कारण वातावरण में नमी बढ़ रही है। यह नमी धुएं के साथ मिलकर वातावरण में स्मॉग की चादर बना देती है। राज्य में रविवार तक आंशिक बादलवाही तथा हल्की से मध्यम गति से हवाएं चलने की संभावना है जिससे स्मॉग की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। बारिश होने या तेज हवा चलने से ही इस धुएं से राहत मिल सकती है।-डॉ. मदन खिचड़, मौसम विशेषज्ञ