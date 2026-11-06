Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   147 kg of illegal firecrackers seized from two shops in Ratiya

Fatehabad News: रतिया में दो दुकानों से 147 किलो अवैध पटाखे बरामद

Fri, 06 Nov 2026 10:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:49 PM IST
विज्ञापन
147 kg of illegal firecrackers seized from two shops in Ratiya
रतिया। पुलिस ने दो दुकानों पर छापे मारकर 147 किलो 560 ग्राम अवैध पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों दुकानदारों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

जांच अधिकारी प्रवीन कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पुराना बस स्टैंड के पास कुछ दुकानदार बिना अनुमति पटाखों का भंडारण और बिक्री कर रहे हैं। इस पर पुलिस टीमों का गठन कर छापा मारा। पहली कार्रवाई एएसआई बुधराम के नेतृत्व में पुराना बस स्टैंड स्थित मार्केट में की गई।
विज्ञापन

यहां रणजीत जनरल स्टोर के बाहर रखे 45 किलो 160 ग्राम पटाखे बरामद हुए। इसके बाद साथ लगती सन्नी की दुकान की तलाशी ली गई। वहां से 102 किलो 400 ग्राम अवैध पटाखे मिले।
विज्ञापन
विज्ञापन

थाना प्रभारी प्रवीन ने बताया कि त्योहार के दौरान आमजन की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना वैध अनुमति और सुरक्षा मानकों के पटाखों का भंडारण करना गैरकानूनी है। इससे आसपास के लोगों की जान-माल को भी गंभीर खतरा हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
--------------
घर में छिपाकर रखे 111 किलो पटाखे बरामद
फतेहाबाद। दिवाली पर अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुरुनानकपुरा मोहल्ले के एक मकान से 111 किलो 75 ग्राम पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने मामले में मकान मालिक नरेश कुमार को काबू किया। कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि 5 नवंबर को पुलिस चौकी गुरुनानकपुरा इंचार्ज पीएसआई रजत के नेतृत्व में टीम ने विचार आश्रम रोड स्थित गुरुनानकपुरा मोहल्ले में एक मकान की तलाशी ली। इस दौरान मकान से विभिन्न प्रकार के 111 किलो 75 ग्राम पटाखे बरामद हुए। पुलिस ने पटाखों को कब्जे में लेकर आरोपी नरेश कुमार निवासी गुरुनानकपुरा मोहल्ला फतेहाबाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed