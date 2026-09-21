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Fatehabad News: डीएपी के 1200 बैग पहुंचे, खाद लेने के लिए किसानों की लगी कतार

Mon, 21 Sep 2026 10:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 21 Sep 2026 10:29 PM IST
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1,200 bags of DAP have arrived; farmers have lined up to collect the fertilizer
शहर के सहकारी केंद्र पर खाद केंद्र पर खाद लेने पहुंचे किसान। संवाद
फतेहाबाद। रबी सीजन में गेहूं और सरसों की बिजाई का समय नजदीक आते ही किसानों ने डीएपी खाद जुटाना शुरू कर दिया है। सोमवार को शहर के इफको खाद केंद्र पर डीएपी के 1200 बैग पहुंचे। सूचना मिलते ही किसानों की कतार लग गई।
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डीएपी खाद की खेप पहुंचने की जानकारी मिलते ही सुबह से ही किसान इफको केंद्र पर पहुंचने लगे। कुछ ही समय में केंद्र के बाहर किसानों की भीड़ जमा हो गई। किसान अपनी जरूरत के अनुसार खाद लेने के लिए घंटों कतार में खड़े रहे।
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केंद्र पर खाद वितरण के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसानों को निर्धारित मात्रा में खाद दी गई। प्रत्येक किसान को पांच-पांच बैग डीएपी उपलब्ध करवाए गए। इससे अधिक से अधिक किसानों को खाद मिल सकी।
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रबी सीजन की प्रमुख फसलों गेहूं और सरसों की बिजाई अगले माह शुरू होने की संभावना है। बिजाई का समय नजदीक आने के साथ ही डीएपी की मांग भी बढ़ रही है। इसी वजह से किसान पहले से खाद का इंतजाम करने में जुटे हैं।
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रबी सीजन में 25 हजार मीट्रिक टन की मांग
जिले में रबी सीजन के दौरान डीएपी खाद की कुल मांग करीब 25,000 मीट्रिक टन है। गेहूं और सरसों की बिजाई के लिए किसान पहले से ही खाद का प्रबंध करने में जुटे हैं। कृषि सीजन शुरू होने से पहले डीएपी की मांग बढ़ने के कारण खाद केंद्रों पर किसानों की आवाजाही भी बढ़ गई है।

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केंद्रों पर 2650 मीट्रिक टन स्टॉक
वर्तमान में जिले के विभिन्न खाद केंद्रों पर करीब 2,650 मीट्रिक टन डीएपी खाद का स्टॉक उपलब्ध है। सोमवार को इफको केंद्र पर 1200 बैग की नई खेप पहुंचने से किसानों को कुछ राहत मिली है। हालांकि रबी सीजन में जिले की कुल मांग को देखते हुए आने वाले दिनों में डीएपी की और खेपों की जरूरत रहेगी। गेहूं और सरसों की बिजाई के समय खाद की मांग एक साथ बढ़ जाती है। ऐसे में वे बिजाई शुरू होने से पहले ही डीएपी खरीदकर रखना चाहते हैं, ताकि सीजन के दौरान खाद के लिए परेशानी न हो।
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:: केंद्र पर सुबह ही खाद पहुंची थी जिसका वितरण कर दिया है। मांग के अनुसार डीएपी खाद आती रहेगी। किसान जरूरत के अनुसार ही खाद की खरीद करें।
- दलीप बैनीवाल, मैनेजर, इफको खाद केंद्र, फतेहाबाद।
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