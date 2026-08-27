हरियाणा: सीएम सैनी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, राज्य के विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा

विज्ञापन

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री से राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।