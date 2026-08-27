मनीषा मौत मामला: सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट नहीं मिली, कोर्ट ने दी 7 सितंबर की तारीख; पिता संजय असंतुष्ट

बहुचर्चित मनीषा मौत मामले में वीरवार को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी वीरवार को भी परिजनों को नहीं मिल पाई। पिता संजय कुमार खुद कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर अगली तारीख 7 सितंबर दे दी। गौरतलब है कि 13 अगस्त को सिंघानी नहर के पास मनीषा का शव खेत में मिला था। मामले की जांच 3 सितंबर से सीबीआई कर रही थी।

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सीबीआई ने 12 अगस्त को कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर मौत को आत्महत्या बताया था। लेकिन मनीषा के पिता संजय ने सीबीआई जांच पर लीपापोती का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, उसकी हत्या हुई है। परिजनों का कहना है कि 27 अगस्त को होने वाली सुनवाई में रिपोर्ट के दस्तावेज मिलने थे, लेकिन अब तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी गई है। परिवार ने कहा है कि 7 सितंबर की सुनवाई के बाद ही आगे की कानूनी रणनीति तय करेंगे।