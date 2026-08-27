Charkhi Dadri News: नहर में मिला महिला का शव, पति समेत चार पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज

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पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर पति समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए जबकि चिकित्सकों के बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया।गांव बेरला निवासी विक्रम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन सीता देवी की शादी करीब 19 वर्ष पहले गांव कादमा निवासी सुरेश के साथ हुई थी। सीता की एक 13 वर्षीय बेटी और 10 वर्षीय बेटा है। विक्रम का आरोप है कि पिछले कुछ समय से ससुराल पक्ष के लोग उसकी बहन के साथ मारपीट कर उसे परेशान कर रहे थे।डेढ़ माह पहले की मारपीटपरिजनों के अनुसार करीब डेढ़ माह पहले भी सीता के साथ मारपीट हुई थी जिसके बाद वह लगभग 20 दिन तक मायके में रही। बाद में दोनों पक्षों के बीच पंचायत के माध्यम से समझौता होने पर वह वापस ससुराल चली गई थी। आरोप है कि इसके बाद भी उसे परेशान किया जाता रहा।परिजनों के अनुसार बुधवार दोपहर करीब एक बजे सीता घर से चली गई थी। बाद में ससुराल पक्ष के लोगों ने मायके पक्ष को बताया कि उसकी शव नहर में पड़ी है। घटना की सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच की।नागरिक अस्पताल में दोनों पक्षों में हाथापाईवीरवार सुबह दादरी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान मायके और ससुराल पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया। बढ़ती गहमागहमी को देखते हुए ससुराल पक्ष के कुछ लोगों को अस्पताल परिसर से बाहर भेज दिया गया।गिरफ्तारी न होने पर शव लेने से इंकारपोस्टमार्टम के बाद मृतका के परिजनों ने आरोपितों की गिरफ्तारी होने तक शव लेने से इंकार कर दिया। सूचना मिलने पर बाढड़ा के डीएसपी जसपाल सिंह नागरिक अस्पताल पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। उन्होंने मामले में जल्द ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया जिसके बाद परिजन शव लेने के लिए तैयार हो गए।बाढड़ा थाने के जांच अधिकारी सोमबीर सिंह ने बताया कि मृतका के भाई विक्रम के बयान के आधार पर सुरेश समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। चिकित्सकों के बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।