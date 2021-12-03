Charkhi Dadri News: दूसरे दिन भी बारिश ने दी राहत, दो डिग्री गिरा पारा, फसलों को मिला पानी

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शनिवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दिन में कई बार हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। बारिश का दौर तेज नहीं रहा, लेकिन मौसम में बदलाव साफ नजर आया। दोपहर बाद भी बादलों की आवाजाही बनी रही और शाम के समय ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से काफी राहत महसूस हुई। देर रात तक बूंदाबांदी जारी रहने से मौसम और सुहावना हो गया।बौंद क्षेत्र में फसलों को लाभबौंद कलां और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश हुई। किसानों के अनुसार बारिश का पानी खेतों में खड़ी फसलों के लिए लाभदायक रहेगा। पिछले दिनों गर्मी और बारिश के बीच लंबे अंतराल के कारण खेतों में नमी कम हो रही थी। ऐसे में शनिवार को हुई बारिश से फसलों को जरूरी नमी मिलने की उम्मीद है। किसानों ने बताया कि यदि आगामी दिनों में भी अच्छी बारिश होती है तो खरीफ फसलों को इसका और अधिक फायदा मिलेगा।गर्मी से मिली राहतलगातार दूसरे दिन बारिश होने से शहरवासियों ने भी राहत की सांस ली। पिछले दिनों तेज धूप और उमस के कारण लोग परेशान थे। शनिवार को बादल छाए रहने और बारिश के चलते मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। दिन का तापमान करीब दो डिग्री नीचे आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। शाम के समय बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी मौसम का असर देखने को मिला।जलभराव की आशंका भी बनीहालांकि हल्की बारिश के कारण बड़े स्तर पर जलभराव की स्थिति नहीं बनी, लेकिन शहर के जिन स्थानों पर पहले से जलनिकासी की समस्या है, वहां बारिश का पानी जमा होने की आशंका बनी रही। लोगों का कहना है कि लगातार बारिश होने पर नगर परिषद की जलनिकासी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। देर रात तक बूंदाबांदी जारी रहने से लोगों को रविवार को भी मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है।