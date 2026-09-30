Charkhi Dadri News: एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम के विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित

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चरखी दादरी। जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीमों ने पुरुष एवं महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। पुरुष टीम में गांव आदमपुर निवासी सुमित सांगवान व महिला टीम में गांव काकड़ौली हट्टी की बेटी एवं बिलावल गांव की बहू रितू श्योराण भारतीय टीम का हिस्सा रहीं।इस उपलब्धि पर गांव हंसावास कलां में राष्ट्रीय खिलाड़ी रितू श्योराण के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। झोझूकलां व्यापार मंडल के प्रधान नरेश ठेकेदार ने बताया कि विजेता रितू श्योराण का फूल-मालाओं एवं पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया गया।इस अवसर पर कोच अनूप चंदेनी, नवीन हंसावास खुर्द, पवन धनासरी, दीपक झोझू खुर्द व मनोज राजस्थान को सम्मानित किया गया।झोझूकलां व्यापार मंडल के प्रधान नरेश ठेकेदार ने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत केवल पदक तक सीमित नहीं रहती बल्कि उनकी सफलता समाज में नई ऊर्जा और नई उम्मीद पैदा करती है।एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के महासचिव एवं रितू श्योराण के पति नसीब जांघू ने बताया कि एशियन गेम्स के रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने ईरान को 37-34 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुरुष टीम ने ईरान को 40-34 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।